Vuoden huonoimmat elokuvat ja roolisuoritukset on valittu

Golden Raspberry, eli Razzie on vuosittainen elokuvapalkinto, joka jaetaan vuoden huonoimmille elokuville ja roolisuorituksille.

Eniten tämän vuoden Razzieta kahmi Netflixin musikaalitallenne Diana: The Musical, uutisoi CNN . Broadwaylla flopannut musikaali kertoo prinsessa Dianan elämästä. Musikaalitallenne keräsi jopa viisi Razzieta, muun muassa huonoin naispääosa, huonoin ohjaus, sekä huonoin elokuva.

View this post on Instagram

Huonoimman miespääosan palkinnon sai koripalloilija LeBron James elokuvasta Space Jam: A New Legacy. Piirroselokuvassa koripalloilija näyttelee itseään.

Yllävin palkinto meni Jared Letolle huonoimmasta sivuosasta elokuvasta House of Gucci. Yllättävän valinnasta teki se, että Letolle uumoiltiin jopa Oscar-ehdokkuutta roolistaan.

Myös tuore Oscar-voittaja Will Smith huomioitiin. Smith sai erikois-Razzien, joka jaetaan vuosittain entiselle Razzie-voittajalle. Erikoispalkinnon saa näyttelijä, joka on sittemmin kunnostautunut alalla ja on selvinnyt kaupallisista flopeista.