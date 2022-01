Trooppinen myrsky tappanut lähes 80 Madagaskarissa, Mosambikissa ja Malawissa – uusi myrsky jo muodostunut Intian valtamerellä

Kaakkoiseen Afrikkaan iskenyt trooppinen myrsky Ana on tappanut ainakin 77 ihmistä Madagaskarissa, Mosambikissa ja Malawissa, viranomaiset kertoivat torstaina. Madagaskarissa kuolleita on nyt 48, kun Mosambikissa kuolleita on raportoitu 18 ja Malawissa 11.