Voiko mustaa muovia laittaa kierrätykseen ja kuinka puhdasta kierrätettävän muovin täytyy olla? Näin muovia kierrätetään

1. Mitä muovinkeräykseen kannattaa laittaa?



Muovin kierrätys on tällä hetkellä tarkoitettu lähinnä pakkausmuoville, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti. Pakkausmuoveihin kuuluvat esimerkiksi ruokarasiat ja -purkit ja pesuainepullot. Valtaosa muovipakkauksista on kierrätettäviä, sanoo Partti.

2. Mitä muovinkeräykseen ei saa laittaa?



Partti kertoo, että tärkeintä muovinkierrätyksessä on, että kierrätettävä pakkaus on sellainen, jossa ei ole ollut mitään vaarallista. Esimerkiksi moottoriöljykanisteri tai pakkaukset, joissa on lääkejäämiä, eivät kuulu muovinkeräykseen.