Voiko kuka tahansa valmistaa aseen 3D-tulostimella? "Se voi olla tappava"

Rikollispiireiltä tehdyissä takavarikoissa on jo löydetty kolmiulotteisella tulostuksella tehtyjä aseita. Rikollisissa käsissä jälki voi siis olla vakavaa. Puolustusteollisuudelle 3D-tulostus avaa puolestaan uusia mahdollisuuksia.

– Me voimme näitä varaosia tulostamalla parantaa huoltovarmuutta, säästää aikaa ja resursseja. Me voimme tuottaa (tulostamalla) väliaikaisen osan johonkin ajoneuvoon, jolloin me voimme siirtää ajoneuvon parempaan huoltopisteeseen ja antaa siellä oikean osan, listaa kapteeni Christian Andersson Puolustusvoimien sotatekniikan laitokselta.