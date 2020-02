Viron heikko jäätilanne pakotti talvisurffauksen kisat Suomeen – kisapaikkakunnalla riemuitaan: "On se hieno homma, että täällä syrjäkylälläkin jotain tapahtuu"

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on tarjolla Lestijärven jäällä, kun talvisurffauksen MM-kisat siirrettiin pika-aikataululla Virosta Keski-Pohjanmaalle. Viroon ei saatu jäätä, mutta Pohjanmaalta sitä löytyi.

– Tämä on todella kivaa. Tällä hetkellä jää on hyvässä kunnossa, ensimmäisenä päivänä ei vielä ollut aivan täydellistä, mutta nyt on, sanoo virolainen MM-kilpailija Raul Mihkel Anton.