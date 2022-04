Ville Husso loisti jälleen NHL-kaukalossa – "Hän on ollut todella hyvä"

26-vuotias Husso on noussut kevään aikana St. Louisin ykkösvahdiksi ohi epävarmasti esiintyneen Jordan Binningtonin. Husso on pelannut tällä kaudella 33 ottelua NHL:n kuudenneksi parhaalla torjuntaprosentilla 92,3.

– Hän on tehnyt hienoa työtä. Hän on tehnyt töitä pelinsä kanssa maalivahtivalmentajan kanssa ja on kehittynyt. Hänen keskittymisensä on todella hyvää. Hän on ollut todella hyvä heti alkukaudesta lähtien, päävalmentaja Craig Berube kehuu lehdistötilaisuudessa.