Vilkkaassa talvilomaliikenteessä huono keli

Liikenteestä on odotettavissa vilkasta.

Talvilomalle suuntaavien ja sieltä palaavien on syytä varautua tänään huonoon ajokeliin.

Varoituksia huonosta ajokelistä on voimassa lähes koko maassa sään lauhtumisen, lumisateen ja jäätävän vesisateen vuoksi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Huonosta ajokelistä ei ole toistaiseksi annettu varoituksia Lounais-Suomeen, Ahvenanmaalle, Pohjanmaalle ja Käsivarren Lappiin.

Liikenteestä on odotettavissa vilkasta, sillä eteläisimmän Suomen koulujen talvilomat päättyvät tähän viikonloppuun, kun taas esimerkiksi Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Hämeessä talvilomat alkavat.

Fintrafficin tieliikennekeskus on ennakoinut päivästä viikon vilkkainta liikenteessä. Pohjoiseen suuntautuvaa liikennettä on odotettavissa runsaasti etenkin valtateillä 4, 5 ja 9. Myös pohjoisen matkailukohteiden läheisyydessä on Fintrafficin mukaan hyvä varautua jonoutumisiin.

Etelän suuntaisessa liikenteessä liikennemäärät ovat Fintrafficin mukaan koholla vielä huomenna, mutta jäävät tämänpäiväistä pienemmiksi.

Huomenna ajokeli näyttää paranevan suuressa osassa maata. Huonoa ajokeliä ennakoidaan kuitenkin edelleen Itä-Suomeen ja suureen osaan Lappia.

Lisäksi lauhtumisen vuoksi jalkakäytävät ovat viikonloppuna laajalti erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päälle tulee vettä. Ilmatieteen laitos varoittaa huomattavasta liukastumisriskistä isoon osaan maata.