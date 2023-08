Viikonloppu alkaa poutaisena ja etenee kohti rajuilmoja

Viikonlopun sää on tyyntä myrskyn edellä, selviää Ilmatieteen laitoksen ennusteesta.



Lauantaina idässä saattaa ukkostaa, mutta muualla maassa sää on poutainen. Lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa noin 20–24 astetta, Lapissa on hieman viileämpää.



Sunnuntaina sää on poutainen ja lämpötilat keikkuvat 20 asteen tienoilla. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kaakosta lähestyvä ukkosrintama liikkuu pohjoisempaan. Paikoin saattaa esiintyä runsasta salamointia.



Maanantain aikana ukkosrintamat peittävät alleen suuren osan koko eteläisestä Suomesta.