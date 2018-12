Vielä ehdit lähettää joululahjasi – Posti varautuu uuteen pakettiennätykseen palkkaamalla tuhansia

Videolla Postin Turkka Kuusisto kertoo, mikä on viimeinen päivä lähettää postipaketti, jos sen haluaa perille jouluksi.

– Viime vuonna tehtiin huippuviikot vasta joulun alla, joten voi olla, että tässä on kiireisin aika vasta edessä, Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan vastaava johtaja Turkka Kuusisto arvioi.

Hänen mukaansa Suomi on ollut ehkä hieman muita Pohjoismaita jäljessä verkkokaupan hyödyntämisessä, mutta nyt asiointi siirtyy verkkoon yhä vahvemmin. Tästä esimerkkinä hän antaa Suomessa vahvemman jalansijan saaneen Black Friday -alennusmyynnin.

Kuusisto vakuuttaa, että joulusesonki on Postille kunnia-asia, jonka onnistumiseen on valmistauduttu helmikuusta lähtien. Posti on lisännyt muun muassa väliaikaisia jakelupisteitä ja palkannut yli 3000 kausityöntekijää sesongin ajaksi.