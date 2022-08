Video paljastaa, kuinka nolosti salaliittoteoreetikko Alex Jones jäi oikeudessa kiinni valehtelusta – oma asianajaja lähetti vahingossa tietoja vastapuolelle

Jones on vuosia pyörittänyt suosittua salaliittoihin perustuvaa Youtube-kanavaa sekä infowars.com -nettisivua.

Jones on väittänyt, että Sandy Hookissa vuonna 2012 tapahtunut kouluammuskelu oli lavastettu, eikä kukaan todellisuudessa kuollut.

Keskiviikon oikeudenkäynnissä vastapuoli esitti kuvakaappauksia Jonesin lähettämistä viesteistä, koskien Sandy Hookin ammuskelua. Jones on vuosia sanonut, ettei etsimisestä huolimatta ole löytänyt yhtäkään lähettämäänsä viestiä Sandy Hookin tapauksesta.

Jonesilla on ollut miljoonia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Hänen tilejään on kuitenkin viime vuosien aikana suljettu, sillä niiden on katsottu törkeästi rikkovan palvelujen käyttöehtoja.