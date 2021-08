Video näyttää Louisianaa myllertäneen hirmumyrsky Idan tuhotyöt

Yli miljoona ihmistä on ilman sähköä, ja kymmeniä sairaalahoidossa olleita on jouduttu evakuoimaan myrskyvahinkojen vuoksi. Terveyskeskuksissa on myös jouduttu turvautumaan kaivoveden käyttöön. Hirmumyrskyn vuoksi ainakin yksi ihminen on menehtynyt.