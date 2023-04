Video näyttää kaaoksen Sudanin Khartumissa: Matkustajakoneet savuavat lentokentällä, ihmiset väistelevät raketteja keskellä kaupunkia

Viime viikon lopulla puhjenneissa maan armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välisissä väkivaltaisuuksissa on kuollut uusimpien tietojen mukaan ainakin 97 ihmistä. Sudanilaisen lääkäriryhmän mukaan satoja on myös haavoittunut. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan haavoittuneita on yli tuhat.