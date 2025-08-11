Video: Näin laulaja Alma suoriutui Charli XCX:n "omenatyttönä" – vilautti lopuksi paidan alle

Laulaja Alma yllätti tanssimalla Charli XCX:n hitiksi nousseen "omenatyttö" -tanssin Flow-festivaaleilla sunnuntai-iltana.

Pop-tähti Charli XCX päätti eilen sunnuntaina Flow-festivaalin. Pop-tähden esiintymisen aikana nähtiin suomalaisvahvistuskin, kun laulaja Alma ilmaantui ruuduille.

Alma Miettinen nähtiin lavalla Apple-kappaleen aikana. Kappaleeseen tehty tanssi on noussut viraalihitiksi TikTokissa.

Apple girl eli "omenatyttö" on tähden keikoilla useimmiten joko julkisuudesta tuttu henkilö, fani tai faniryhmä. Yleisön joukosta isoille ruuduille heijastettujen henkilöiden tehtäväksi jää tanssia kappaleeseen tehtyä koreografiaa.

Näin Almalta sujui kuuluisa omenatyttötanssi.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Viraali-ilmiöksi nousseen tanssikoreografian kehitti alun perin näyttelijä Kelley Heyer. Aiemmin omenatytön roolissa on nähty muun muassa Chappell Roan ja Lorde, mutta myös fanit ovat päässeet tanssimaan kyseisen tanssin isolle ruudulle.

Alma ja Charli XCX ovat ystävystyneet vuosia sitten. He esiintyivät yhdessä vuoden 2017 Ruisrockissa. He ovat myös kirjoittaneet yhdessä Alman Phases-kappaleen.