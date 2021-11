Vertaa tästä, kuinka hyvätuloinen olet – parhaiten tienaavaan kymmenykseen pääsee yllättävän pienillä tuloilla, mutta näin paljon palkkaa saa parhaiten tienaava prosentti

Tilastokeskukselta saadut tulotiedot perustuvat vuoden 2019 tilastoihin. Tiedot on laskettu kotitalouksittain, eli yksin asuvien kotitalouksilla tulot on laskettu yhden henkilön mukaan, ja kahden henkilön kotitalouksissa molempien henkilöiden tulot on ensin laskettu yhteen ja jaettu sitten kahtia. Lasten ja muiden huollettavien kohdalla laskutoimituksessa on käytetty erilaisia kertoimia.