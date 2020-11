Verottaja salasi 4 400 ihmisen verotiedot – JSN:ltä kritiikkiä: avoimuus on yhteiskunnan kehityksen ydinehto

JSN:n mukaan viranomaisten on syytä antaa sananvapaudelle ja siihen kuuluvalle tietojen julkisuudelle demokraattisen yhteiskunnan edellyttämä painoarvo.

JSN:n näkemyksen mukaan Verohallinto ei nyt toimi näin. Neuvoston mielestä avoimuus on yhteiskunnan kehityksen ydinehto.

Verottaja luovuttaa vuosittain medialle listauksia journalistisia verokoneita varten. Se on kuitenkin alkanut poistaa tietoja näiltä listoilta, jos sellaista on pyydetty. Tänä vuonna verottaja on salannut listoilta noin 4 400 ihmisen verotiedot.