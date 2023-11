Verenluovutusbussi alkaa kiertää pääkaupunkiseudulla – ensikertalaisilta luovutus ei onnistu

Pääkaupunkiseudulla voi ensi viikosta alkaen luovuttaa verta vaihtuvissa paikoissa, kun Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun verenluovutusbussi lähtee liikkeelle. Bussi kiertää muutamana päivänä viikossa esimerkiksi työpaikoilla ja oppilaitoksissa sekä kauppakeskusten läheisyydessä.



Bussiin mahtuu kerrallaan neljä verenluovuttajaa. Saattajia ja lapsia mukaan ei voi tilan vähyyden vuoksi tuoda.



Ensikertalaiset eivät voi luovuttaa verta bussissa, mutta heillä on mahdollisuus tutustua luovutukseen ja antaa verinäyte veriryhmämääritystä varten.



Veripalvelu toivoo tulijoiden varaavan ajan osoitteessa verenluovutusbussi.fi ja täyttävän terveyskyselyn ennakkoon.



Veripalvelun mukaan bussi on varta vasten suunniteltu verenkeräykseen. Etelä-Suomen liikkuvan Veripalvelun päällikkö Pirjo Grön kertoo tiedotteessa, että tavoitteena on helpottaa verenluovutusta ja päästä mahdollisimman lähelle ihmisiä.