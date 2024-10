Venäläismiestä vastaan nostettiin raskaat sotarikossyytteet Suomessa

Suomi otti Tordenin kiinni kesällä 2023, kun hän yritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla nousta Nizzan-lennolle. Hänet tunnetaan myös nimellä Jan Petrovski, ja hän on tällä nimellä EU:n Venäjä-pakotelistalla. Perustelujen mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi sen komentajista. Ryhmän on katsottu toimineen Ukrainassa palkkasotilasyhtiö Wagnerin yhteydessä.