Venäläiset totaalipannaan myös yleisurheilussa

Venäjän yleisurheiluliitto on ollut kiellossa jo vuodesta 2015 lähtien. Venäläisurheilijat ovat kuitenkin voineet osallistua kilpailuihin neutraaleissa väreissä, mutta nyt oikeus osallistua on poistettu. Valko-Venäjän liiiton kieltoa käsitellään seuraavassa WA:n kokouksessa.

– Maailma on kauhuissaan siitä, mitä Venäjä on tehnyt Valko-Venäjän avustamana ja tukemana. Maailman johtajat pyrkivät välttämään tämän hyökkäyksen diplomaattisin keinoin, mutta turhaan, koska Venäjä on päättänyt hyökätä Ukrainaan, Yleisurheiluliiton johtaja Sebastian Coe sanoi.