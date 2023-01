Venäläinen vapaaottelija löydetty kuolleena junasta – täti katosi aiemmin mystisesti

Tädin katoaminen

Gavloev uskoi, että hänen tätinsä saatettiin kidnapata hänen ennustajan uransa takia. Kyseisen ammatin harjoittaminen on kielletty muslimivaltaisessa Pohjois-Kaukasiassa Tshetshenia mukaan lukien.

Gagloev julkaisi tätinsä katoamisen jälkeen sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän pyysi Tshetsheniaa johtavaa Ramzan Kadyrovia auttamaan tätinsä löytämisessä. Tshetshenialainen sotilasjohtaja Kadyrov on johtanut vuosikymmeniä kestänyttä kampanjaa, jossa on vainottu ennustajia, meedioita ja muita ihmisiä, joiden on uskottu harjoittavan taikuutta tai salatiedettä.