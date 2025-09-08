Venäläinen helikopteri loukkasi Viron ilmatilaa sunnuntaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.
Venäläinen helikopteri loukkasi Viron ilmatilaa. Helikopteri viipyi Viron ilmatilassa noin neljä minuuttia.
ERR:n mukaan helikopterilla ei ollut lentosuunnitelmaa, eikä sen transponderi ollut päällä. Transponderin eli toisiotutkan avulla lennonjohto tunnistaa ilmatilassa liikkuvat ilma-alukset.
Helikopteri ei ollut myöskään radioyhteydessä Viron lennonjohtoon. Viro on toimittanut Venäjälle nootin ilmatilaloukkauksesta.
Edellisen kerran venäläiskone loukkasi Viron ilmatilaa kesäkuussa. Tuolloin Venäjän hätätilaministeriön IL-76-kuljetuskone lensi neljä minuuttia Viron ilmatilassa myös Vaindloon saaren lähellä.
Toukokuussa venäläinen Su-35-hävittäjä lensi Viron ilmatilassa noin minuutin ajan.