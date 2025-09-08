Venäläinen helikopteri loukkasi Viron ilmatilaa

AOP MI-8
Viron ilmatilaa loukkasi keskikokoinen Mi-8-kuljetushelikopteri. Kuvituskuva.
Julkaistu 08.09.2025 18:57
Toimittajan kuva
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Venäläinen helikopteri loukkasi Viron ilmatilaa sunnuntaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Venäläinen helikopteri loukkasi Viron ilmatilaa. Helikopteri viipyi Viron ilmatilassa noin neljä minuuttia.

ERR:n mukaan helikopterilla ei ollut lentosuunnitelmaa, eikä sen transponderi ollut päällä. Transponderin eli toisiotutkan avulla lennonjohto tunnistaa ilmatilassa liikkuvat ilma-alukset.

Helikopteri ei ollut myöskään radioyhteydessä Viron lennonjohtoon. Viro on toimittanut Venäjälle nootin ilmatilaloukkauksesta.

Edellisen kerran venäläiskone loukkasi Viron ilmatilaa kesäkuussa. Tuolloin Venäjän hätätilaministeriön IL-76-kuljetuskone lensi neljä minuuttia Viron ilmatilassa myös Vaindloon saaren lähellä.

Toukokuussa venäläinen Su-35-hävittäjä lensi Viron ilmatilassa noin minuutin ajan.

Lisää aiheesta:

Viron yleisradio: Venäläinen helikopteri lensi luvatta Viron ilmatilassaViro sanoo venäläiskoneen loukanneen maan ilmatilaa – venäläisille noottiViro syyttää venäläiskonetta ilmatilaloukkauksesta, kyydissä ilmeisesti Suomeen matkannut LavrovVenäläiskoneet loukkasivat Viron ilmatilaa kaksi kertaa päivän aikanaMyös Viro syyttää Venäjää ilmatilaloukkauksesta – nootti Venäjälle Venäläinen sotilaskuljetuskone loukkasi jälleen Viron ilmatilaa
IlmatilaloukkausViroVenäjäUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ilmatilaloukkaus