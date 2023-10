Venäjän ulkoministeri Lavrov saapui Kiinaan – myös presidentti Putinia odotetaan saapuvaksi

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on saapunut Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin, kertoo Venäjän ulkoministeriö viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter). Ministeriön mukaan Lavrov on paikalla osana Venäjän delegaatiota.



Pekingissä järjestetään tiistaina Kiinan Vyö ja tie -hankkeen 10-vuotisjuhlallisuudet. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putinia odotetaan saapuvaksi paikalle, sillä hän sanoi viime kuussa Kiinan ulkoministerille Wang Yille hyväksyneensä kutsun vierailla tilaisuudessa.



Putin on poistunut Venäjältä vain muutamia kertoja Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.