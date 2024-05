Putin saapui lujittamaan välejä Venäjälle elintärkeään kumppanimaahan Kiinaan

Ulkomaanvierailu on ensimmäinen, jonka kansainvälisen etsintäkuulutuksen vuoksi harvakseltaan matkustava Putin tekee sen jälkeen, kun hänet valittiin uudelleen presidentiksi. Vierailun on määrä kestää kaksi päivää.



Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden lännen pakotteiden vuoksi hyvät taloussuhteet Kiinaan ovat Venäjälle elintärkeät.



Johtajien keskusteluissa ovat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi kansainväliset ja alueelliset asiat, joihin lukeutuu myös Ukrainan sotatilanne. Keskusteluiden päätteeksi Putinin ja Xin on määrä allekirjoittaa yhteinen julkilausuma.