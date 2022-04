Venäjän "örkit" valtasivat Kreminnan pikkukaupungin Itä-Ukrainassa

– Kreminna on nyt örkkien (venäläisten) hallussa. He ovat saapuneet kaupunkiin, Luhanskin alueellinen kuvernööri Serhiy Gaidai kertoi tiedotustilaisuudessa.

Ensimmäinen hyökkäyksen toisessa vaiheessa vallattu ukrainalaiskaupunki

– On mahdotonta arvioida siiviliuhrien määrää. Virallisesti uhreja on noin 200, mutta todellisuudessa heitä on enemmän.