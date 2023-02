Venäjän etenemistahti hidasta – asiantuntija arvioi: Ukraina säästelee voimiaan

Aloite sodassa on tällä hetkellä Venäjällä, mutta sen eteneminen on ollut varsin vaatimatonta, sanoo everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa.

Pihlajamaa ei usko, että talvi on merkittävästi muuttanut venäläisten ja ukrainalaisten joukkojen kuntoa, vaikka länsimaiden apu on voinut auttaa ukrainalaisia osittain selviämään talvesta paremmin.

"Lännellä on ehtymättömät kouluttajaresurssit"

– Lännellä on ehtymättömät kouluttajaresurssit verrattuna siihen, että Venäjällä kouluttajiakin on vedetty rintamalle ja heitä on kaatunut. Venäjä ei saa mistään uusia sotilaskouluttajia niiden tilalle, jotka se on menettänyt.