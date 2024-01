Venäjä tehnyt ohjusiskuja Kiovaan ja Harkovaan

Pääkaupunki Kiovaan tehdyissä iskuissa on haavoittunut useita ihmisiä. Lisäksi useita asuinrakennuksia on vaurioitunut, kertoo uutistoimisto Reuters.

Iskuja on raportoitu myös Harkovan alueella aamuyöllä ja aamulla.

Alueen kuvernöörin Oleh Sinehubovin mukaan useisiin asuinrakennuksiin on osunut.

– Raunioiden alla on ihmisiä, Sinehubov kertoo Telegramissa.

Kuvernöörin mukaan kaksi naista on kuollut iskuissa ja ainakin 28 ihmistä on loukkaantunut. Joukossa on hänen mukaansa kaksi lasta.