Venäjä-jännitettä F1-varikolla: Günther Steiner vedetään pois lehdistötilaisuudesta

Haas on yhdysvaltalaisomisteinen talli, jonka pääsponsori on venäläinen lannoiteyritys Uralkali. Haasin venäläiskuljettajaa Nikita Mazepiniakin sponsoroivan Uralkalin yksi suuromistajista on Mazepinin isä Dmitri Mazepin. Haasin autoissa näkyvät myös Venäjän lipun värit.