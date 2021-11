Veikö Max Verstappenin toiminta Lewis Hamiltonin hylkäysuhan alle? Ossi Oikarinen tyrmää suorin sanoin villin teorian

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

F1-tuomaristo on jatkanut tapauksen puintia paikallista aikaa lauantaiaamuna. Hamiltonin lisäksi tuomariston eteen on kutsuttu sekä Mercedeksen edustajat että Red Bullin Max Verstappen.

C Moren F1-asiantuntija Ossi Oikarinen tyrmää täysin teorian siitä, että Verstappen olisi pystynyt käpälöimään Hamiltonin auton avattavan takasiiven järjestelmää ja tekemään siitä laittoman.

– Nyt kyse on siitä, että takasiiven ylempi elementti nousee enemmän kuin 85 millimetriä. Joko se on säädetty väärin tai sitten se on auennut liikaa kaikkien pomppujen ja röykkyjen jäljiltä, Oikarinen sanoo oman epäilyksensä aiheelle.