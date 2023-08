Veikkausliigassa päävalmentajapotkut: "Kiitämme Jussia"

– Kiitämme Jussia seuran hyväksi tehdystä työstä. Tilanne on tällä hetkellä kuitenkin sellainen, että joukkue tarvitsee uutta virtaa sarjapaikan turvaamiseksi, kommentoi KTP:n urheilutoimenjohtaja Niko Ikävalko tiedotteessa.

KTP on liigassa kymmenentenä voitettuaan 20 ottelusta viisi ja pelattuaan viidesti tasan. Joukkueella on 20 sarjapistettä. Sen takana FC Lahdella on 19 pistettä ja liigajumbo IFK Mariehamnilla 15.