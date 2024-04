Veikkausliigan sarjanousija joutuu evakkoon lähes 100 kilometrin päähän kotoa

Normaalisti EIF:n kotiottelut pelataan Tammisaaren keskuskentällä, jonka pelikunto ei täytä vielä keväällä liigan vaatimuksia.



Tämän viikon sunnuntaina pelattava kotiottelu AC Oulua vastaan siirtyi pelattavaksi Vantaan Myyrmäen stadionilla, jonne Raaseporista on lähes sadan kilometrin matka.



EIF:n urheilupäällikön Peter Haglundin mukaan seuran tavoitteena on avata kausi Tammisaaren keskuskentällä kotiyleisön edessä 12. päivä toukokuuta. Kauden toisessa kotiottelussa EIF saa vieraakseen Tampereen Ilveksen.



Täksi kaudeksi pääsarjatasolle noussut EIF on aloittanut kautensa kahdella tappiolla, ja on sarjataulukossa viimeisellä sijalla ilman sarjapisteitä.