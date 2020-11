Vatikaani vaatii selityksiä somejätiltä: Miksi paavin Instagram-tili kävi antamassa sydämen vähäpukeiselle brasilialaismallille?

Ei ole tiedossa, milloin hengellisen johtajan Instagram-käyttäjätili oli käynyt antamassa siunauksensa malli Natalia Garibotton kuvalle, mutta tykkäys oli The Guardianin nähtävillä vielä 13. päivä tätä kuuta. Seuraavana päivänä tykkäys oli poistettu.

Aiemmin asiasta uutisoineen Catholic News Agencyn mukaan Vatikaanissa on aloitettu selvitystyö siitä, miten tykkäys päätyi brasilialaismallin kuvaan.

Tiedossa on, että paavin sosiaalisen median tileistä vastaa useamman hengen viestintätiimi. The Guardianin haastatteleman Vatikaanin edustajan mukaan on varmaa, ettei tykkäys tullut paavilta itseltään.