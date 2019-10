Vasemmistopuolue nappaamassa historiallisen voiton osavaltiovaaleissa Saksassa – maahanmuuttovastainen AfD tuplaa kannatuksensa

Vaalivoittoa juhlii myös maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD), joka näyttäisi tuplaavan kannatuksensa vuoden 2014 vaalituloksen verrattuna. AfD on ovensuukyslyissä toisen 23:n prosentin ja liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU) kolmantena 22 prosentin kannatuksella, kertovat yleisradioyhtiöt ARD ja ZDF.

AfD:n johtava ehdokas Thüringenissä on Björn Höcke, joka sanoi sunnuntaina kannattajilleen, että 30 vuotta Berliinin murtumisen jälkeen osavaltiossa on äänestetty toisesta vallankumouksesta. Hänen mukaansa AfD:stä on kehittymässä myös valtakunnallisesti suuri puolue.