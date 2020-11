Vasemmistoliitto väläyttää työuran pituuteen perustuvaa irtisanomiskorvausta

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa puhunut Andersson sanoo, että tällä vähennettäisiin kannusteita irtisanoa ikääntyviä työntekijöitä, joiden uudelleentyöllistyminen on muita hankalampaa. Samalla se toisi turvaa pitkän työuran tehneille.

Andersson kuvailee, että Ruotsi on ikääntyvien työllisyyden mallimaa ja yksi syy tälle on käänteinen irtisanomisjärjestys. Käänteinen irtisanomisjärjestys tarkoittaa, että vahvin irtisanomissuoja on pisimpään talossa olleilla.