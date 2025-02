Vasemmistoliiton Koskela kannustaa kapinointiin alueilla

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannustaa hyvinvointialueita kapinoimaan hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan.

Koskela kertoo uskovansa, että vasemmistoliiton valtuutetut pystyvät tuomaan kuntiin ja hyvinvointialueille kapinahenkeä, jolla kyseenalaistetaan valtakunnan tason politiikkaa.

Hyvinvointialueiden rahoitus on pääosin hallituksen ja eduskunnan käsissä, mutta vasemmistoliiton tämänhetkiset aluevaltuutetut ovat kertoneet Koskelalle pääsevänsä tekemään konkreettisia päätöksiä.

Päätöksiä on tehty esimerkiksi siitä, mikä terveysasema lakkautetaan. On ollut myös tilanteita, joissa viranhaltijan tekemä päätös on kumottu äänestyksellä.