Vappuaattona enimmäkseen poutaista ja lämmintäkin yli viisi astetta – vappupäiväksi kylmenee ja yöllä on monin paikoin pakkasta

– Mutta siitä huolimatta pilvisyys on rakoilevaa, eli sielläkään ei olla täysi katto pään päällä, Tenhunen kertoo.

Vapunpäivän vastainen yö kolea koko maassa

Vapunpäivän vastainen yö on Tenhusen mukaan aika vilpoinen. Etelä- ja länsirannikolla ollaan nollan ja muutaman plusasteen tienoilla, muualla maassa on pakkasta. Kylmintä yöllä on Lapissa, jossa voi miinus kymmenenkin astetta mennä rikki.