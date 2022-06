Vappu Pimiä romanttisissa yhteiskuvissa puolisonsa kanssa: "Juhannusheila jo 12 vuoden ajan"

View this post on Instagram

Pimiä avioitui kansanedustaja Jorma Huuhtasen pojan Teemu Huuhtasen kanssa vuonna 2013. Huuhtanen on liikemies ja toiminut pitkään pelialalla. Hän on pörssiin listatun Next Games -peliyhtiön toimitusjohtaja. Pariskunnalla on kaksi yhteistä tytärtä, Viola ja Selma.