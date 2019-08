Vankilapakoa naiseksi naamioituneena yrittänyt brasilialainen jengipomo löytyi sellistään kuolleena

Vankien määrä kahdeksankertaistunut

Silvan kuolema on nöyryyttävä Brasilian viranomaisille, koska maa kamppailee ylitäytettyjen vankiloiden ja laajan vankilaväkivallan kanssa.

Brasiliassa vankien määrä on kahdeksankertaistunut kolmessa vuosikymmenessä. Maassa on tällä hetkellä 750 000 vankia, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa.