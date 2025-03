Yhdysvalloista lähetetty siirtolaisia painajaismaiseen megavankilaan

Satoja siirtolaisia on lähetetty Yhdysvaltojen toimesta painajaismaisista oloista tunnettuun jengivankilaan.

Suurin osa nyt maasta passitetuista siirtolaisista on kotoisin Venezuelasta. Cecot -nimellä tunnetussa vankilassa heillä ei ole mahdollisuutta oikeudenkäyntiin.

Latinalaisen Amerikan suurin vankila sijaitsee noin 70 kilometrin päässä maan pääkaupungista, San Salvadorista, ja sinne mahtuu jopa 40 000 vankia.

Murhaajia, huumekauppiaita ja erilaisia jengirikollisia täynnä oleva pahamaineinen laitos avattiin alkuvuodesta 2023. Ihmisoikeusjärjestöjen tietojen perusteella vankila on pahasti ylikansoitettu.

The Guardianin mukaan laitoksessa on ainoastaan 0,6 neliömetriä tilaa vankia kohden. Siellä ei myöskään ole ulkoilutiloja, ja jopa perheenjäsenten vierailut ovat kiellettyjä.

Presidentti Bukelen projekti

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele on hehkuttanut kiistanalaisen vankilan merkitystä taistelussa jengiväkivaltaa vastaan. Bukelen ajama poikkeustilalaki astui maassa voimaan vuonna 2022. Sen nojalla ihmisiä on voitu pidättää ilman minkäänlaisia määräyksiä. Lisäksi hallituksella on pääsy kansalaisten yksityisviesteihin.

– Tästä tulee heidän uusi kotinsa, jossa he eivät voi tehdä enää harmia kansalle, Bukele kirjoitti viestipalvelu X:ssä vankilan avauduttua muutama vuosi sitten.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet laajasti vankilan lukuisista kuolemantapauksista ja pahoinpitelyistä. Järjestöjen mukaan El Salvadorin vankiloissa on kuollut vuodesta 2022 lähtien yli 360 vankia.

Maan hallitus on kiistänyt väitteet.

Katso yllä olevalta videolta, miltä vankilassa näyttää!