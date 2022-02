Valtteri Bottas puhuu raa’asta todellisuudesta uudessa F1-tallissaan – "Näen siitä salaa unta"

Bottas on isossa roolissa, kun Alfa Romeo yrittää pestä kasvojaan parin nihkeämmän kauden jälkeen.

Bottaksen mukaan hän haluaa yhä voittaa kuljettajien maailmanmestaruuden, mikä on ollut hänen pitkäaikainen tavoitteensa. Todellisuudessa sen saavuttaminen vaatii isoa ihmettä.

Uuden kauden alla on isoja kysymysmerkkejä, sillä F1:n sääntöjä laitettiin uuteen uskoon.

– Näemme eri kuskeja palkintokorokkeella ja erilaisia nimiä pistesijojen puolella. Pienemmillä talleilla on myös omat mahdollisuuteensa. Jos isoa kuvaa katsoo, odotan hyvin jännittävää kautta. Sesonkia, jota on kiva katsella ja johon on kiva osallistua, Bottas mietti.