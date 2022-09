Valtiovarainministeri Saarikko: Fortumin ratkaisulla oli poikkeuksellinen kiire

– Tämä 10 miljardin valtuus, jota eduskunnalta nyt pyydämme varautumiseen, lainoitukseen energiayhtiöille on sisällöltään hyvin samankaltainen kuin ratkaisu, joka Solidiumin kautta toteutetaan Fortumille. Siinä on siis hyvin vastaavat ehdot koskemassa muita energiayhtiöitä, jotka mahdollisesti voivat viimesijaisessa tarpeessa turvautua valtion lainoitukseen, Saarikko sanoi toimittajille eduskunnassa.

Saarikko sanoo, että energiayhtiöiden asioita on käsitelty kokonaisuutena, mutta Fortum on jo aiemmin julkisesti kertonut, että sen huolet käteisvarannon riittävyydestä johdannaispörssissä ovat miljardiluokkaa. Saarikon mukaan yhteydenottoja on tullut myös muilta energiayhtiöiltä ja siksi laajempi kokonaispaketti on nyt eduskunnassa käsittelyssä samanaikaisesti.