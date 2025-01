Valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat kallistuivat vapaarahoitteisia roimasti enemmän viime vuonna

Pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat pysyivät lähes ennallaan.

Valtion tuella rakennettujen Ara-vuokra-asuntojen vuokrat nousivat viime vuonna enemmän kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat, kertoo Tilastokeskus. Pääkaupunkiseudulla Ara-vuokrat nousivat 5,5 prosenttia, kun vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,5 prosenttia.

Muualla maassa Ara-vuokrat nousivat 4,4 prosenttia, vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 1,9 prosenttia.

Ara-vuokrat kallistuivat eniten Kouvolassa, jossa ne kohosivat 7,5 prosenttia. Hämeenlinnassa nousua oli 6,9 prosenttia, Helsingissä 6,9 prosenttia. Pienimmät nousut nähtiin Kajaanissa, jossa korotukset jäivät 1,7 prosenttiin. Lappeenrannassa nousut jäivät 2 prosenttiin ja Mikkelissä 2,1 prosenttiin.

Vapaarahoitteisten vuokrien nousu oli suurinta Rovaniemellä ja Oulussa, jossa ne kallistuivat 2,8 ja 2,7 prosenttia. Hämeenlinnassa korotus oli 2,6 prosenttia. Vantaalla korotus jäi 0,2 prosenttiin, Raumalla 0,3 prosenttiin, Espoossa ja Helsingissä 0,5 prosenttiin.

Vuodesta 2015 laskien vapaarahoitteiset vuokrat ovat koko maan tasolla nousseet 11,6 prosenttia ja Ara-vuokrat 16,9 prosenttia.

Ara-vuokrien kovaa nousua on selitetty yleisellä kustannusten nousulla, kun arvonlisäverot ja korkotaso ovat nousseet ja kasvattaneet ylläpito- ja korjausmenoja. Maan suurin vuokranantaja, Helsingin kaupungin Heka on viime syksynä kertonut joutuvansa nostamaan vuokriaan myös siksi, että asuntoja on jäänyt yhä enemmän tyhjiksi.

Vapaarahoitteisten vuokrien nousua hillitsee vuokra-asuntojen suuri tarjonta markkinoilla.