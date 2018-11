Valaistus aiheuttaa ison osan tulipaloista – turvallisina pidettyihin led-valoihin liittyy yllättävä turvallisuusriski

Monessa tapauksessa syynä on valaistus, jota ei tyypillisesti tarkasteta osana kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa.

Ei mielletä paloriskiksi

– Valaistusta ei edelleenkään yleensä mielletä paloriskiksi. Suurin yksittäinen riski ovat vanhemman malliset kuristimella toimivat loisteputkivalaisimet, joita on edelleen tiloissaan reilusti yli puolella suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä.

Tutkimus vahvistaa, että viime vuosina yleistynyt led-valaistus on paljon perinteisiä valaistusratkaisuja turvallisempi, mutta ledeissäkin on vielä puutteita ja markkinoilla on laadultaan monentasoisia valaisimia.