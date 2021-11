Valaisimissa tulipalo- tai sähköiskuvaara – poista nämä heti käytöstä!

Tukes ilmoitti viime viikolla määränneensä Heat Finland Oy:n maahantuoman, BL0003-mallinumeron LED-kattovalaisimen markkinoilta sähköiskuvaaran vuoksi. Nyt Tukesin haaviin on jäänyt lisää valaisimia, joissa piilee mahdollinen vaara.

Kahdessa valaisimessa sähköisku- tai palovaara

Markkinolta poistetaan nyt Focus Interiors Oy:n maahantuoma Nova Luce-kattovalaisin mallinumeroltaan 838124. Tukesin mukaan tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60598 vaatimuksia. Tuote ei myöskään täytä kotelointiluokan IPX4 (roiskevesikoe) vaatimuksia. Valaisin voi aiheuttaa sähköiskun, jonka vuoksi tuote on määrätty poistettavaksi markkinoilta.

Lisäksi Tukes on määrännyt markkinoilta poistettavaksi Finnish Design Shop Oy:n maahantuoman Klassik Studio - Studio 1 -seinävalaisimen. Valaisimen mallinumero on 205002. Tämäkään tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60598 vaatimuksia. Lisäksi valaisimen liitäntäjohdon L-sekä N-johtimien kaikki säikeet katkesivat valaisimen kuvun nivelen 1500 toimintakerran testissä. Liitäntäjohdon eristeet pysyivät ehjinä. Valaisimesta puuttuu myös vedonpoistin. Seinävalaisimessa on sähköisku- ja palovaara, minkä vuoksi Tukes määräsi sen poistettavaksi markkinoilta.