Vakava loukkaantuminen Parkanon nokkakolarissa: Auto ajautui keskikaiteen väärälle puolelle ja törmäsi

Parkanossa Vaasantiellä on tapahtunut vakava loukkaantuminen kahden auton nokkakolarissa.Google Earth
Parkanossa Vaasantiellä on tapahtunut vakava loukkaantuminen kahden auton nokkakolarissa, kertoo pelastuslaitos.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan etelän suuntaan ajanut auto ajautui ennen keskikaiteen alkua vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi pohjoiseen matkustaneeseen autoon. Etelästä tullut auto ehti ajaa keskikaiteen väärällä puolella noin 150 metriä ennen törmäystä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta kello 15.43.

Väärälle kaistalle ajautuneessa autossa oli kaksi ihmistä, joista toinen loukkaantui vakavasti ja toinen lievästi. Molemmat on viety sairaalahoitoon, vakavammin loukkaantunut lääkärihelikopterilla. 

Vastaan törmänneessä autossa oli vain kuljettaja, jonka vammat ensihoito tarkasti turmapaikalla. 

Kolmostie oli hetken aikaa poikki, mutta avattiin liikenteelle puoli kuuden aikaan alkuillasta.

Juttua päivitetty 13.8.2025 kello 18.04.

