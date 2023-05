Vaikka Jukka Jalonen murahtelee, Leijonat on yhden ison päätöksen äärellä – eikä sekään välttämättä peitä isointa ongelmaa

Pidin

En pitänyt

Leijonien ykkösketju ei vain toimi. Jukka Jalonen nosti jo murahtelujensa keskellä maalipaikkalukemat esiin. Hienoa, paikkoja tulee, sieltä täältä. Ongelma on vain se, että Mikko Rantanen ei ole Markus Granlund, vaan hän on Mikko Rantanen. Granlund tasapainotti optimaalisella tavalla Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen peliä. Hän on kuin pikkiriikkisesti elementin reunasta erottuva superliima. On edelleenkään vaikea ymmärtää, että miksi Granlund katseli Leijonien torstain peliä aitiosta käsin. Eikä nyt puhuta edes vaihtoaitiosta. Julkisuudessa on väläytelty vaihtoehdolla, jossa Rantanen laitettaisiin samaan ketjuun Leijonien toisen NHL-valopilkun Kaapo Kakon kanssa. Lyökääpä siihen keskelle Juho Lammikon kaltainen keskikaistan suhaaja ja antakaapa Rantasen ja Kakon vetää omaa kiekollista show’taan. Wow! Alkaa muuten tapahtua. Nyt on aika myöntää: Leijonat on vähintään yhden ison muutoksen äärellä.