Vähäiset vaatteet kävivät kalliiksi – 15 NFL-fania vietiin sairaalaan: "Alamme puhua amputaatioista"

Ottelussa oli NFL-historian neljänneksi kylmimmät olosuhteet. New York Postin mukaan useat kannattajat saivat paleltumia, jotka vaativat amputointia. Grossman Burn Centerin päällikkö Megan Garcian mukaan 70 prosentille sairaalahoitoon tulleista potilaista suositellaan amputaatiota.

Muiden potilaiden osalta on siltikin kyseessä elinikäiset vammat. Yksi kannattaja oli ottanut hanskansa pois teltan pystyttämistä varten. Tämä oli johtanut punaisiin sormenpäihin, jotka muuttuivat tummansinisiksi ja liloiksi.

– Se on elinikäinen prosessi. Heillä on korkeampi herkkyys ja kipu loppuelämänsä ajan. He ovat myös aina tulevaisuudessa alttiimpia paleltumille. Opetamme heitä siten, että osaavat pitää itsensä lämpimänä tulevina vuosina ja kuukausina, Garcia sanoi Fox 4 KC:lle.