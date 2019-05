Vaalivoiton suuruus ällistyttää Intiassa – pääministeripuolueen paikkamäärä parlamentissa kasvaa

– Me kaikki haluamme uuden Intian. Painan pääni alas ja sanon kiitos, Modi sanoi voitonpuheessaan.

Voitonparaati Varanasin pyhässä kaupungissa



Pääministeri Modi on Intiassa kiistelty hahmo. Kannattajiensa mielestä hän on voimakas johtaja, jollaista Intia tarvitsee. Modi on profiloitunut erityisesti talouden uudistajana, ja alustavien tulosten julkitulon jälkeen Intian pörssit nousivatkin uuteen ennätykseen.