Hindunationalistit saamassa suurvoiton maailman suurimmissa parlamenttivaaleissa Intiassa – Kiistelty pääministeri julistautui jo voittajaksi

Vaalien ääntenlasku on edelleen kesken, mutta alustavien tulosten mukaan Modin BJP-puolue on voittamassa selvän enemmistön parlamentin alahuoneeseen. Keskusvaalilautakunnan julkaisemien alustavien tulosten mukaan Modin hindunationalistinen BJP-puolue kasvattaa edustajamääräänsä vuoden 2014 vaaleista.

Parlamentin alahuoneessa on 545 paikkaa, joista 543 valitaan vaaleilla. Lisäksi presidentti nimittää kaksi edustajaa. Alustavien tulosten mukaan BJP olisi viemässä paikoista noin 300.

Pörssit innostuivat tuloksista

Intian vaalit ovat maailman suurimmat, ja äänestys kesti puolitoista kuukautta. Vaalituloksen on määrä valmistua myöhemmin tänään.

Pääministeri Modi on Intiassa kiistelty hahmo. Kannattajiensa mielestä hän on voimakas johtaja, jollaista Intia tarvitsee. Modi on profiloitunut erityisesti talouden uudistajana, ja alustavien tulosten julkitulon jälkeen Intian pörssit nousivatkin uuteen ennätykseen.