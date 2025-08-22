Måns Zelmerlöwin ex-vaimo avautui katkerasta erosta: "Se oli kauheaa"

Månz Zelmerlöwin ja Ciara Jansonin erokohu on ollut paljon otsikoissa Ruotsissa.

Ruotsalaislaulaja Måns Zelmerlöwin ex-vaimo Ciara Janson avautui hiljattain pariskunnan kohutusta erojupakasta Britannian GB News -kanavan haastattelussa.

Janson on tunnettu näyttelijä kotimaassaan. Hän on näytellyt muun muassa suositussa Hollyoaks-sarjassa.

Pariskunnan liitto alkoi rakoilla keväällä 2025, kun Janson syytti miestään väkivaltaisuudesta. Samoihin aikoihin Zelmerlöw joutui huumekohun keskelle ja hän myönsi käyttäneensä kokaiinia.

Keväällä 2025 ex-pariskunta tapasi oikeudessa, jossa muun muassa linjattiin missä heidän lapsensa asuvat. Kaksikolla on kolme yhteistä lasta.

Janson myös väitti Zelmerlöwin tönäisseen hänet seinää vasten, mutta taannoin syytteet hylättiin ja tutkinta lopetetiin.

Kolmen päivän oikeudenkäynnin jälkeen oikeus ilmoitti noudattavansa Jansonin linjaa. Ex-pariskunnan kolme lasta asuvat Britanniassa, jossa he ovat asuneet suurimman osan elämästään.

– Minun oli pakko saada lapset pois siitä tilanteesta. Se oli kauheaa. Oli sydäntä särkevää käydä kaikkea läpi oikeudessa ja siitä tuli mediasirkus. Ei ole toivottavaa, että lapset ovat mukana, mutta se oli ainoa keino, Janson sanoi haastatellussa.

Janson myös kertoi, että hän oli lapsineen vailla asuntoa Ruotsissa odottaessaan oikeuden päätöstä. Hän totesi asuneensa ystävien sohvilla, sekä lyhytaikaisissa vuokra-asunnoissa.

Ohjelman juontaja Nana Akualle Janson avasi avioeronsa syitä lyhyesti.

– Monia asioita tapahtui, jotka johtivat avioliittomme hajoamiseen.

Zelmerlöw on kotimaassaan suosittu artisti, joka voitti Euroviisut Ruotsille vuonna 2015. Viime keväänä hän hävisi Ruotsin viisukarsinnat suomalaiselle KAJ-yhtyeelle.