Uusnatsijärjestö PVL:n toimintaa epäillään jatketun Kohti vapautta -liikkeen nimissä – yhdeksälle syyte laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta

Syyttäjä Maija Päivinen kertoi keskiviikkona STT:lle, että syytteet on nostettu yhdeksää ihmistä vastaan.

Heitä epäillään laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Yhdistyslaissa siitä on säädetty rangaistukseksi sakkoja.

Kiihottamisepäilyt edelleen syyteharkinnassa

Syyttäjä Päivinen vahvisti kuitenkin, että syytteessä on kyse muun muassa mielenosoituksista Helsingissä toissa vuoden itsenäisyyspäivänä Tampereella vainojen uhrien muistopäivänä viime vuoden tammikuussa.

– Kokonaisuus on tehty ympäri maata. Syyte on nostettu Helsingissä, koska siellä on tapahtunut useampi menettely, Päivinen kertoi.