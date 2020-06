Uusi vitsaus nostaa päätään Kongossa: Ebola-epidemia, riistänyt neljän hengen

Myös maan itäosa on kärsinyt ebolaepidemiasta. Huhtikuun puolivälissä edellinen ebola-epidemia oli jatkunut maassa 20 kuukautta ja lähes 2 300 ihmistä oli kuollut tautiin. Tauti toivottiin saatavan kuriin maan itäosassa kesäkuun loppuun mennessä.

Ebolan torjuntaa alueella on vaikeuttanut konflikti aseellisten ryhmien ja maan armeijan välillä.Luoteisosan tautitapaukset todettiin lähes 1 000 kilometrin päässä itäosasta, mikä on nostanut huolta taudin laajemmasta leviämisestä.

Tuhkarokko vaivaa myös maassa

Viime vuonna maata koetteli tuhkarokkoepidemia, johon kuoli 6 000 ihmistä, Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tammikuussa muun muassa BBC:n mukaan. Yli 310 000 ihmistä sairastui viime vuonna, ja kyseessä on WHO:n mukaan maailman laajin ja nopeimmin etenevä tuhkarokkoepidemia.

Kongoa piinaa myös maailmanlaajuinen koronaepidemia, vaikka tartuntoja on kirjattu suhteessa väkilukuun varsin vähän.84 miljoonan asukkaan maassa on todettu reilut 3 000 tartuntaa. Kuolemantapauksia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden neljä.